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12:47, 6 июня 2023Ценности

Стилист раскрыл способы выглядеть модно во время походов на шашлыки

Стилист Исмаил Сафиулов посоветовал надевать в поход на шашлыки брюки-карго и кроп-топ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Стилист Исмаил Сафиулов раскрыл способы выглядеть модно во время походов на шашлыки. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Для отдыха на природе подойдут брюки-карго, считает эксперт. Данный предмет гардероба можно надеть с кедами и коротким кроп-топом, а также укороченным худи.

Кроме того, специалист обратил внимание на модифицированные спортивные костюмы, состоящие из удлиненной футболки и спортивной юбки длины миди или мини. Вдобавок Сафиулов посоветовал присмотреться к комплектам из футболки с коротким рукавом и шорт чуть выше колен желтого или оранжевого цветов. «Края всего костюма должны быть необработанными, ведь это восходящий тренд этого сезона», — пояснил он.

В апреле российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал самую устаревшую вещь в гардеробе россиян. По словам эксперта, бежевые тренчи были популярны шесть-семь лет назад. В настоящий момент они неактуальны, однако многие люди все еще продолжают их носить.

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    Мария Винар
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