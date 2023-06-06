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06:50, 7 июня 2023Мир

Во Франции пожаловались на последствия запрета полетов над Россией

В парламенте Франции пожаловались на экономические последствия запрета полетов над Россией

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Наложенный на французские авиакомпании запрет на полеты над Россией снижает уровень их конкурентоспособности, а также негативно сказывается на прибыльном для Франции туристическом обмене с Китаем, заявил член парламента Пятой республики Эрик Сьотти. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом обращением депутата к правительству.

«Господин Эрик Сьотти обращает внимание господина министра-делегата [по вопросам транспорта Клемана Бона] при министре экологических преобразований и развития территорий [Кристофе Бешю], отвечающего за транспорт, на низкий уровень китайского туризма во Франции из-за медленного возобновления авиасообщения с этой страной после открытия ее границ в начале 2023 года. Действительно, количество рейсов между Францией и Китаем остается значительно ниже уровня лета 2019 года (32 рейса в неделю для Air France и 63 для китайских компаний), что само по себе ниже целевого показателя соглашения 1966 года, измененного в 2017 году, которое разрешает 126 рейсов в неделю», — напомнил он.

Ситуация, в частности, связана с такими решениями, как приостановка действия этого соглашения после закрытия воздушного пространства России для западных компаний

Эрик Сьоттичлен парламента Франции

В связи с этим Сьотти поднимет вопрос о том, что авиакомпании Франции имеют менее выгодные по сравнению с авиакомпаниями других стран позиции. Он уточнил, что в 2019 году при 2,2 миллиона туристов из Китая (3 процента всего турпотока Франции) китайский туризм принес французской экономике 3,5 миллиарда евро (7 процентов доходов от туризма).

«В таком случае речь идет о защите последних (западных компаний. — прим. «Ленты.ру») от нарушений условий конкуренции: чтобы обойти Россию, рейс Air France, вылетающий из Парижа, должен следовать южным маршрутом, что предполагает увеличенное время полета на два-три часа по сравнению с китайскими компаниями, которые могут летать над Россией».

Если, конечно, учитывать интересы Air France, то такое решение лишает всех участников рынка французского туризма значительной части чрезвычайно важной клиентуры

Эрик Сьоттичлен парламента Франции

На основании вышесказанного Сьотти спрашивает у представителя правительства, предусматривается ли в ближайшее время восстановление уровней связи с Китаем до уровня, который был до периода ковида.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев рассказал, сколько составила общая сумма потерь европейских и американских авиакомпаний, которым запретили выполнять полеты над территорией РФ.

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    Кирилл Садовский
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