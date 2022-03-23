Оценены потери иностранных авиакомпаний из-за запрета летать над Россией

Иностранные авиакомпании потеряют 3,5 миллиарда долларов из-за запрета летать над Россией

Потери европейских и американских авиакомпаний, которым запретили выполнять полеты над территорией России, составят суммарно около 3,5 миллиарда долларов за год. Такие цифры назвал глава Минтранса Виталий Савельев в ходе заседания Совета Федерации, передает ТАСС.

По оценке Савельева, европейские перевозчики потеряют примерно два-три миллиарда долларов, американские — около 500 миллионов долларов.

Ранее в марте эксперты авиаотрасли рассказали, что закрытие российского неба для иностранной авиации в ответ на аналогичные санкции западных стран значительно увеличивает продолжительность маршрутов из Европы и США в Азию. Теперь перевозчикам приходится выбирать более длинные пути, чтобы облететь Россию.