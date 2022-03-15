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Раскрыто влияние ответных санкций на иностранные авиакомпании

Иностранным авиакомпаниям предсказали большие убытки из-за закрытия российского неба

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Европейские и американские авиакомпании столкнутся с финансовыми убытками из-за большего расхода авиатоплива на дальнемагистральных маршрутах. Влияние российских санкций предсказал портал TourDom.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

Закрытие российского неба для иностранной авиации в ответ на аналогичные санкции западных стран значительно увеличивает продолжительность маршрутов из Европы и США в Азию. Теперь перевозчикам приходится выбирать более длинные пути, чтобы облететь Россию.

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Например, по данным flightradar24.com, продолжительность маршрута из Парижа в Пекин теперь составляет 18 часов вместо прежних 11 часов и 55 минут, из Лондона в Токио — 16,5 вместо 12 часов, из Хельсинки в Токио — 13 вместо 9,5 часа, из Чикаго в Дели — 15,5 вместо 14,5 часа.

«Более длительное время полета также приводит к увеличению расходов на персонал, меньшей грузоподъемности и более высоким затратам на техническое обслуживание по контрактам, которые оплачиваются на основе летного часа», — передает слова независимого авиационного аналитика Reuters.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Поправки в Воздушный кодекс позволят отечественным перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов и эксплуатировать самолеты на внутренних линиях.

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Дарья Рыбак
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