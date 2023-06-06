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21:44, 6 июня 2023Забота о себе

Врач предупредил о неожиданном последствии курения

Терапевт Жито: никотин вредит кровоснабжению ушей и может привести к полной глухоте

Фото: Unsplash

Помимо онкологических и других опасных заболеваний, курение может привести и к неожиданным последствиям для здоровья. Об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито.

Он указал на исследования, которые доказывают, что курение увеличивает вероятность развития как незначительного снижения слуха, так и серьезных заболеваний ушей. Кроме того, оно усугубляет уже имеющиеся проблемы со слухом. Это, объяснил Жито, связано с тем, что никотин повреждает мелкие сосуды, вредит кровоснабжению уха и затрудняет доступ кислорода.

Врач добавил, что курение может способствовать развитию других заболеваний, которые влияют на слух. «К примеру, исследования показывают, что курение увеличивает вероятность развития инфекций ушей, таких как средний отит. Все может закончиться даже полной глухотой», — предупредил Жито.

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На слух может повлиять и наличие в табаке токсических веществ, таких как никотин и окись углерода, продолжил эксперт. По его словам, эти вещества способны повредить ухо и мешать передаче сигналов в нервных волокнах. «В целом курение может привести к множеству серьезных проблем со здоровьем, включая потерю слуха. Поэтому, если вы курите, настоятельно рекомендую избавиться от этой вредной привычки, чтобы сохранить свое здоровье в целом и слух в частности», — заключил врач, добавив, что слух может начать восстанавливаться после отказа от курения.

Ранее врач-психиатр-нарколог, заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Олег Кутушев назвал самые эффективные способы бросить курить. По его словам, в настоящее время самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация психологического консультирования, когнитивно-поведенческой терапии и фармакотерапии.

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    Александра Лисица
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