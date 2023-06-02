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10:19, 2 июня 2023Забота о себе

Нарколог назвал самые эффективные способы бросить курить

Врач Кутушев посоветовал бросать курить при помощи сочетания фармакотерапии и психолога

Фото: Andres Siimon / Unsplash

В настоящее время самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация психологического консультирования, когнитивно-поведенческой терапии и фармакотерапии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-психиатр-нарколог, заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Олег Кутушев.

Основными задачами психотерапевтической коррекции, по его словам, являются:

• информирование пациента о механизмах и последствиях злоупотребления,
• оказание ему психологической поддержки,
• формирование и усиление мотивации на отказ,
• проработка шагов, направленных на изменение привычного зависимого поведения на здоровый образ жизни.

Стратегии психотерапии и консультирования подразумевают под собой работу не только с достаточно мотивированными пациентами, но и со слабомотивированными, отметил Кутушев. «В любом случае эффективность помощи независимо от контингента больных возрастает при обеспечении доступности и персонализации лечебных воздействий», — поделился нарколог.

Только небольшой процент курящих могут самостоятельно отказаться от курения, остальное большинство нуждается в комплексной медицинской помощи

Олег Кутушевврач-нарколог

Собеседник «Ленты.ру» также предупредил, что использование фармакопрепаратов без предварительной врачебной консультации с ожиданиями «волшебного воздействия и избавления от курения» может привести к разочарованию как в самом препарате, так и в медицинской помощи в целом.

«Различные формы — таблетки, жевательные резинки, пластыри, спреи, дозировки и схемы приема в некоторых случаях могут помочь в одномоментном полном отказе от курения и даже в постепенном, подразумевающим поэтапное замещение сигарет лекарственным препаратом. Но решение о начале приема данных препаратов необходимо принимать после консультации с врачом», — обратил внимание специалист.

При этом длительность приема обсуждается индивидуально и определяется динамикой состояния пациента. Дело в том, что ограничение сроков приема лекарства важно для предотвращения формирования зависимости уже от самого препарата. Также задача врача — установить противопоказания к применению для исключения осложнений.

Есть и другие варианты помощи, эффективность которых доказана клиническим опытом, рассказал нарколог. К ним относятся иглорефлексотерапия, нормобарическая гипокситерапия и транскраниальная электростимуляция.

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«Важно подходить к решению проблемы никотиновой зависимости комплексно и использовать все проверенные терапевтические методы. Эффект различных "старых рецептов" не может быть объективно оценен, при этом может нанести вред как в результате непосредственного применения, так и в связи с отсрочкой или отказом от традиционной терапии. Это касается и избавления от алкогольной зависимости», — подытожил он.

Ранее терапевт Олеся Савельева предупредила, что распространенные вредные привычки способны сокращать жизнь на десятки лет. В частности курение — на 10 лет, а алкоголь — на 15-20. А врач-эндокринолог Екатерина Казачкова развеяла популярный миф о борьбе со стрессом с помощью курения.

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    Екатерина Смирная
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