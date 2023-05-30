Терапевт назвала сокращающие жизнь на десятки лет распространенные привычки

Терапевт Олеся Савельева: употребление алкоголя сокращает жизнь на 15-20 лет

Курение сокращает жизнь на 10 лет, а алкоголь — на 15-20, предупредила терапевт Олеся Савельева. О вреде распространенных привычек врач рассказала «Известиям».

По ее словам, употребление наркотиков и алкоголя, а также курение значительно сокращают срок жизни. Савельева объяснила, что у заядлых курильщиков повышается уровень холестерина в крови, образовываются тромбы, возникают заболевания сосудов ног, поэтому они живут значительно меньше тех, кто не имеет этой вредной привычки.

Никотин может привести к аритмии и в крайних случаях даже к остановке сердца. Считается, что курение опасно развитием рака легких, ротовой полости, желудка, поджелудочной железы, почек, молочной железы, шейки матки и других органов. Женщины, которые курят во время беременности, нередко сталкиваются с выкидышами, кровотечениями, нарушениями развития плода и мертворождением Олеся Савельева терапевт

Те, кто злоупотребляет алкоголем, рискуют прожить на 20 лет меньше, продолжила врач. Она добавила, что у алкоголиков хуже работает мозг, у некоторых из них возможно развитие слабоумия. Также, по словам врача, нередко увлечение алкоголем вызывает болезни сердца, ЖКТ, почек, печени. Помимо этого пагубная привычка негативно сказывается на либидо, снижает иммунитет и разрушает психическое здоровье.

Самой страшной вредной привычкой терапевт назвала употребление наркотиков.

При регулярном употреблении наркотиков человек живет не более восьми-девяти лет. Любой наркотик разрушает сердце, легкие, нервную и иммунную системы. Если вводить наркотики внутривенно, значительно возрастает риск развития СПИДа и гепатита В и С. Ингалянты не менее опасны. Они ухудшают умственную активность и повреждают все органы, в том числе головной мозг Олеся Савельева терапевт

Савельева добавила, что качество жизни снижают и не столь очевидные вредные привычки: например, постоянное «зависание» в гаджетах, недосып и неправильное питание.

Ранее эндокринолог Анастасия Остапенко назвала привычки, незаметно приводящие к набору веса. В их числе — строгие диеты и недосып.