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18:35, 12 мая 2023Забота о себе

Россиянам назвали приводящие к незаметному набору веса повседневные привычки

Эндокринолог Остапенко: недосып и жесткие диеты могут спровоцировать незаметный набор веса

Фото: Kristi Johnson / Unsplash

Некоторые на первый взгляд безобидные повседневные привычки, включая недосып и заедание негативных эмоций сладким, могут спровоцировать незаметный набор веса. О них эндокринолог Анастасия Остапенко и гастроэнтеролог Галина Барташевич предупредили россиян в беседе с изданием 74.ru.

Остапенко назвала первой приводящей к полноте привычкой следование жестким диетам. По ее словам, из-за сильного дефицита калорий желающий похудеть человек постоянно находится в состоянии стресса, вследствие чего у него существенно замедляются метаболизм и процесс жиросжигания.

При низкокалорийном питании не рекомендуется снижать калорийность питания менее 1200 килокалорий в сутки для женщин и менее 1500 килокалорий в сутки для мужчин

Анастасия Остапенко эндокринолог

На фигуре может негативно сказаться привычка постоянно что-то жевать на протяжении дня, продолжила Остапенко. По ее словам, постоянные перекусы затрудняют контроль суточной калорийности съеденного и растягивают по времени процесс выработки инсулина, что неизбежно сказывается на общем самочувствии. По этой же причине эндокринолог рекомендовала перестать во время еды читать новости, смотреть телевизор и потреблять любой другой контент.

В качестве еще одной вредной для фигуры привычки Остапенко выделила недосып. Следствием недостатка ночного отдыха является нарушение выработки гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения, что неизбежно приводит к перееданию днем, объяснила она.

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В свою очередь, гастроэнтеролог Барташевич развеяла миф, что смузи и свежевыжатые соки являются лучшим перекусом.

Смузи и фреши, не разведенные водой, — это простые углеводы, которые приведут к гипергликемии, и усвоение глюкозы пойдет уже не по правильному пути, а с отложением и трансформацией в жировых клетках. Это приведет к формированию целлюлита, лишнего веса

Галина Барташевичгастроэнтеролог

Также к набору веса приводят частые командировки и путешествия, так как в поездках человек редко питается по принципам ЗОЖ, считает Барташевич. Кроме того, спровоцировать лишний вес могут привычка пробовать пищу в процессе готовки и заедание негативных эмоций сладким, подытожила гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила пожилых россиян об опасности сосисок. По ее мнению, этот продукт способен негативно влиять на печень и поджелудочную железу.

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Наталья Обрядина
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