Пожилых россиян предупредили об опасности сосисок

Диетолог Нурия Дианова: сосиски вредны для пожилых людей из-за высокого содержания соли

Употребление сосисок вредно для пожилых людей, поскольку этот продукт способен негативно влиять на печень и поджелудочную железу, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Об опасности сосисок она рассказала россиянам в беседе с «Москвой 24».

Врач указала на высокое содержание соли в сосисках. «Большинство пожилых людей имеют проблемы с сердцем, давлением. У них может быть хроническая сердечная недостаточность. Так как в сосисках много соли, они не очень подходят для ежедневного употребления», — сказала специалистка. По ее словам, огромное количество пищевых добавок в сосисках наносит удар по поджелудочной железе и печени людей старшего возраста.

Если человеку сложно отказаться от сосисок, продолжила она, нужно выбирать продукт с минимальным объемом добавок. «Если это правильные, хорошие молочные сосиски, то один-два раза в неделю с интервалом два-три дня по одной штуке можно есть даже пожилым людям, но не ежедневно», — констатировала Дианова.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила о пользе черники для пожилых людей. По ее словам, ягода понижает артериальное давление и благотворно влияет на зрение.