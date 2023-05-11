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17:43, 11 мая 2023Забота о себе

Пожилых россиян предупредили об опасности сосисок

Диетолог Нурия Дианова: сосиски вредны для пожилых людей из-за высокого содержания соли

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Употребление сосисок вредно для пожилых людей, поскольку этот продукт способен негативно влиять на печень и поджелудочную железу, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Об опасности сосисок она рассказала россиянам в беседе с «Москвой 24».

Врач указала на высокое содержание соли в сосисках. «Большинство пожилых людей имеют проблемы с сердцем, давлением. У них может быть хроническая сердечная недостаточность. Так как в сосисках много соли, они не очень подходят для ежедневного употребления», — сказала специалистка. По ее словам, огромное количество пищевых добавок в сосисках наносит удар по поджелудочной железе и печени людей старшего возраста.

Если человеку сложно отказаться от сосисок, продолжила она, нужно выбирать продукт с минимальным объемом добавок. «Если это правильные, хорошие молочные сосиски, то один-два раза в неделю с интервалом два-три дня по одной штуке можно есть даже пожилым людям, но не ежедневно», — констатировала Дианова.

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Александра Лисица
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