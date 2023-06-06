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17:47, 6 июня 2023Ценности

Платья с откровенными вырезами стали трендом в 2023 году

Платья с асимметричными вырезами в неожиданных местах стали трендом в 2023 году

Фото: Jacopo M. Raule / Getty Images / Victoria Barbara

Откровенные платья с оголяющими тело вырезами и разрезами стали модными в 2023 году. Соответствующий материал публикует журнал InStyle.

По информации издания, актуальность обрели наряды с асимметричными вырезами в неожиданных местах, например, на животе или по бокам. Отмечается, что изначально такие платья были популярны в 1990-х годах, а в текущем сезоне вновь вернулись в моду.

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В частности, вещи с упомянутым декором появились в ассортименте таких брендов, как LaQuan Smith, Bronx and Banco, Ronny Kobo и Chloe, а также Heiress Beverly Hills, Nana Jacqueline, T.La и Balenciaga. Среди знаменитостей, последовавших тренду на подобные платья, оказались телезвезда Ким Кардашьян, модель Лори Харви, актрисы Оливия Уайлд и Эшли Бенсон.

В мае стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам модные купальники на лето 2023 года. В грядущем сезоне будут актуальны фасоны с откровенными разрезами, многочисленными завязками, абстрактными принтами и растительными узорами, отметила специалистка.

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    Майя Пономаренко
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