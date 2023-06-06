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09:22, 6 июня 2023Мир

Адвокаты Трампа попытались убедить Минюст не предъявлять ему обвинения

WSJ: адвокаты Дональда Трампа попытались убедить Минюст США не предъявлять ему обвинения

Фото: Jose Luis Magana / AP

Адвокаты бывшего американского президента Дональда Трампа попытались убедить Минюст США не предъявлять ему обвинения в связи с его делом с секретными документами в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Газета со ссылкой на источники пишет, что адвокаты встретили с чиновниками для обсуждения этого вопроса. Отмечается, что присутствовавший на встрече прокурор Джек Смит уже завершил свое расследование. Он изучил множество улик, в частности, диктофонную запись, на которой Трамп признается в хранении секретного документа Пентагона о возможном нападении на Иран.

Отмечается, что прокуроры, работающие на Смита, допросили многих помощников Трампа и других свидетелей. По словам правоохранителей, если группа прокурора сможет доказать, что Трамп знал о секретности данных, но говорил о них с людьми, не имеющими доступа, это может подкрепить уголовное дело.

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    Виктория Кондратьева
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