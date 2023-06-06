Россиянин домогался восьмилетней девочки и попал в СИЗО

В Волгограде арестовали 48-летнего мужчину, домогавшегося восьмилетней девочки в подъезде

В Волгограде арестовали 48-летнего местного жителя, домогавшегося восьмилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 мая фигурант пристал к маленькой школьнице в подъезде дома на проспекте Ленина. Затем мужчина скрылся. Однако вскоре правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

Россиянину предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

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