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10:34, 2 июня 2023Силовые структуры

Массажист заставил школьницу снять на видео изнасилование пятиклассницы

В Калининграде массажист 17 раз изнасиловал пятиклассницу, а затем снял все на видео

Фото: Nina Lishchuk / Shutterstock / Fotodom

В Калининграде 30-летнего массажиста задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Фигурант жил в квартире вместе с мужчиной и его двумя дочерьми. Сначала он ухаживал за старшей сестрой, а затем переключился на пятиклассницу. Сначала втайне от отца он провожал ее до школы, а затем стал домогаться и насиловать. При этом он попросил подругу девочки снимать происходящее на видео.

Известно, что до осени 2021 года он работал инструктором по растяжке с детьми и подростками и часто затягивал сеансы на 20 минут и больше. Также он проводил занятия со взрослыми клиентами. В 2022 году мужчина стал вести ЛФК. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Сейчас ему вменяют 17 эпизодов насилия над девочкой.

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    Елизавета Новикова
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