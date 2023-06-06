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20:07, 6 июня 2023Из жизни

Пожилой наркокурьер ошибся поворотом и попался пограничникам

CP24: американский наркокурьер ошибся поворотом и был задержан на канадской границе

Фото: David Stobbe / Reuters

Полиция Канады задержала перевозившего крупную партию наркотиков водителя из США после того, как он ошибся поворотом и оказался в очереди на канадскую границу. Об этом сообщает CP24.

60-летний наркокурьер из американского города Тастин, штат Калифорния, следовал по маршруту GPS-навигатора, который он, как позже выяснилось, ввел неправильно. Ошибочный маршрут привел американца к пограничному переходу Rainbow Bridge вблизи Ниагарского водопада в канадской провинции Онтарио, где он и попался пограничникам.

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Поскольку у пожилого мужчины не было при себе паспорта, его направили на дополнительный досмотр, в ходе которого обнаружили в автомобиле 181 килограмм каннабиса стоимостью до 724 тысяч канадских долларов (43,9 миллиона рублей) и 600 тысяч американских долларов (48,8 миллиона рублей).

Американцу предъявили обвинения в хранении наркотиков с целью распространения, ввозе 181 килограмма каннабиса, и хранении денежных средств, полученных незаконным путем.

Ранее сообщалось, что наркокурьер, которого поймали при перевозке 13 килограммов конопли в Великобритании, оправдался перед полицией отсутствием обоняния после заражения COVID-19. Он заявил, что неизвестный мужчина в магазине азиатской еды в Манчестере предложил ему деньги за доставку автомобиля в Карлайл.

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    Алиса Дмитриева
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