Наркокурьер оправдался перед полицией отсутствием обоняния из-за COVID-19

Наркокурьер, которого поймали при перевозке 13 килограммов конопли в английском городе Карлайл, графство Камбрия, оправдался перед полицией отсутствием обоняния после заражения COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Полицейские остановили автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился 40-летний Куинх Таи. Сначала сотрудники правоохранительных органов потребовали, чтобы мужчина прижался к обочине и остановился, но он попытался скрыться, и полицейские устроили погоню за ним.

Материалы по теме Безупречный воин. Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином Девушки, море и чемодан кокаина Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами

В ходе обыска полицейские отметили, что в машине сильно пахнет марихуаной. В багажнике они нашли картонную коробку, наполненную упаковками с наркотиками. В общей сложности курьер перевозил 13 килограммов марихуаны, стоимость которой оценивается в 130 тысяч фунтов (12,7 миллиона рублей). Мужчина заявил полицейским, что не чувствовал запаха наркотиков из-за того, что за три недели до этого заразился коронавирусом и потерял обоняние.

Он сообщил, что неизвестный человек в магазине азиатской еды в Манчестере предложил ему 200 фунтов (19,5 тысячи рублей) за доставку автомобиля в Карлайл.

Таи оказался нелегальным эмигрантом без определенного места жительства. Он въехал на территорию Великобритании в 2014 году. Суд приговорил его к 14 месяцам тюрьмы по обвинению в хранении наркотиков и нарушении условного наказания за совершенное ранее преступление, связанное с производством марихуаны. В суде сообщили, что до этого он никогда не водил машину.

Во время оглашения приговора судья Николас Баркер отметил: «Сначала вы пытались скрыться от полиции. Я практически уверен, что вы повели себя таким образом, так как знали, что находится в машине и почему вы едете на ней».

Ранее сообщалось, что власти провинции Колон в Панаме задержали белого кота, который пытался пронести наркотики на территорию тюрьмы. К шее животного был привязан мешочек с различными запрещенными веществами.