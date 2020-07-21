Полиция вычислила наркоторговца благодаря голливудскому фильму

Итальянская полиция вычислила наркоторговца и предотвратила контрабанду кокаина из Колумбии благодаря голливудскому фильму «Джон Уик». Об этом пишет TMZ.

В аэропорту Милана правоохранители заметили пакет с кофейными зернами, на котором было написано имя Сантино Д’Антонио. Полицейские вспомнили, что так звали главаря мафии из второй части франшизы.

В результате выяснилось, что в 500 кофейных зернах был спрятан кокаин общим весом в 150 граммов. Отправление пришло на адрес табачной лавки во Флоренции. Правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который пришел за «посылкой».

Ранее сообщалось, что наркокурьер в английском городе Хайтон, графство Мерисайд, случайно принес крупную партию кокаина в дом, который в этот момент обыскивали полицейские. В итоге сотрудники правоохранительных органов арестовали 42-летнего жителя дома по подозрению в импорте наркотиков в Великобританию.