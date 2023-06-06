Названы условия для блокировки YouTube в России

Глава ИРИ Гореславский допустил закрытие YouTube по решению сервиса и нарушении законов РФ

Глава Института развития интернета Алексей Гореславский прокомментировал ситуацию с видеохостингом YouTube в России. Об этом он высказался в беседе с РБК.

Гореславский назвал возможные причины блокировки YouTube в России и допустил, что это произойдет по решению сервиса и нарушении законов России. По его мнению, хостинг не станет самостоятельно покидать страну.

«Это не в интересах бизнеса, не в интересах стратегии, не в интересах владения данными, которые все пользователи YouTube, естественно, оставляют: о предпочтениях, личные данные, кто что смотрел, когда, сколько и в каком виде. Подобного рода вещи бесценны, то есть их нельзя никак компенсировать», — отметил глава ИРИ.

Ранее в Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев допустил, что это случится при удалении патриотического контента в стране.

