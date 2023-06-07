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07:00, 7 июня 2023Забота о себе

Сексолог дала советы о первом интимном опыте женщинам старше 30

Сексолог Румянцева: чтобы не бояться потери девственности после 30, нужны спорт и зеркало

Фото: Unsplash

Если женщина решила впервые заняться любовью, когда ей уже есть 30 лет, для снятия стресса ей можно прибегнуть к нескольким практикам, рассказала сексолог Елена Румянцева. Советы о первом интимном опыте взрослым женщинам она дала в беседе с изданием «Кострома Daily».

По словам сексолога, наиболее частой причиной откладывания потери девственности для женщин старше 30 являются пережитый в детстве стресс, особенности воспитания, в том числе религиозного, а также нелюбовь к себе и своему телу. Чтобы нейтрализовать страхи и не бояться заняться сексом, объяснила Румянцева, в первую очередь нужна двигательная активность: спорт, танцы, телесные практики, самомассаж, классический массаж.

Также, по ее словам, хорошо помогает практика «зеркало». «Вы можете работать с ним по-разному. Я, например, люблю подходить к зеркалу по утрам, как только проснусь, и говорить: "Я люблю тебя. Что я могу сделать для тебя сегодня, чтобы ты была счастлива?" Прислушайтесь после этих слов к своему внутреннему голосу и следуйте тому, что услышите», — объяснила Румянцева.

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Кроме того, продолжила сексолог, нужно больше говорить о сексе и узнавать о нем: посетить секс-шоп, обсудить интимные вопросы с друзьями и партнером. Также, добавила Румянцева, нужно знакомиться с мужчинами, не скрывая своей неопытности. «С правильно настроенным сознанием женщине, пребывающей в зрелом возрасте, будет проще впервые заняться любовью. Ни один нормальный мужчина не станет упрекать девушку в неопытности», — уверена она.

При этом, уточнила сексолог, стоит опираться на свои желания. «Помните, что самое ценное в вашей жизни — это психологическое и физическое здоровье. Никогда не идите против своих желаний, берегите себя», — заключила она.

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, какие мысли посетили их после первого в жизни секса. Женщины часто писали, что после потери девственности думали прежде всего о боли, испытанной ими из-за дефлорации.

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    Александра Лисица
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