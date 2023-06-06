Пользователи Reddit вспомнили свои мысли после первого секса

Женщины Reddit признались, что после потери девственности думали прежде всего о боли

Мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, какие мысли посетили их после первого в жизни секса. Своим опытом пользователи популярного форума поделились в разделе AskReddit.

Женщины часто писали, что после потери девственности думали прежде всего об испытанной ими из-за дефлорации боли.

«Кажется, он не вошел полностью, но как же болит». После нескольких раз стало получше Capital-Training9896 пользовательница Reddit

Все мужчины думают, что они на седьмом небе от счастья. Все женщины: «Ай» Mabaleen246 пользовательница Reddit

Мужчины, в свою очередь, признавались, что переживали о том, не порвался ли презерватив.

Смесь удовольствия от секса, счастья из-за пройденного этапа, нервов, потому что мне хотелось бы, чтобы ей понравилось, и тревожности, потому что я не хотел, чтобы порвался презерватив zoltanshields пользователь Reddit

Некоторые признали, что их посещало желание провести с этим партнером вечность.

«Я буду любить эту девчонку всегда». Конечно, этого не вышло. Нам было по шестнадцать. Но я по-доброму думаю о ней, это как о прекрасном воспоминании об одном лете EarthExile пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили неочевидные лайфхаки, которые помогают им в сексуальной жизни. Среди них, в частности, мужчины назвали достаточное употребление воды, благотворно влияющее на эрекцию.