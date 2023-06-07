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17:47, 7 июня 2023Ценности

Лариса Долина ответила на обвинения в ретуши фото фразой «настоящая абсолютно»

Певица Лариса Долина ответила на обвинения в ретуши фото фразой «настоящая абсолютно»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина ответила на обвинения в ретуши своих фото фразой «настоящая абсолютно». Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) продюсера Бориса Рубиновского.

На размещенных кадрах 67-летняя исполнительница предстала в асимметричной зеленой кофте с вырезом и желтых брюках. При этом она уложила волосы волнами и сделала контрастный макияж, накрасив губы темной помадой. Знаменитость позировала рядом с Рубиновским, который заявил, что не фотошопит совместные снимки с артисткой, в чем его ранее упрекнули пользователи сети.

Долина отметила, что согласна с высказыванием приятеля. «Настоящая абсолютно», — заверила она. «У нас нет фейков», — подтвердил мужчина, сделав комплименты внешнему виду звезды.

В марте фанаты обругали в сети британскую супермодель Наоми Кэмпбелл за фотошоп на снимках с афтепати «Оскара». 52-летняя знаменитость поделилась серией фото с вечеринки Vanity Fair в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Для мероприятия манекенщица выбрала нюдовое платье до пола с тонкими бретелями из весенне-летней коллекции 2023 года бренда Schiaparelli.

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    Карина Черных
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