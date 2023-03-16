Наоми Кэмпбелл обругали в сети за фотошоп на снимках с афтепати «Оскара»

Фанаты обругали модель Наоми Кэмпбелл за уменьшенную голову на снимках с афтепати «Оскара»

Фанаты обругали в сети британскую супермодель Наоми Кэмпбелл за фотошоп на снимках с афтепати «Оскара». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость поделилась серией фото с вечеринки Vanity Fair в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Тогда для мероприятия манекенщица выбрала нюдовое платье до пола с тонкими бретелями из весенне-летней коллекции 2023 года бренда Schiaparelli. Наряд по всей длине был украшен прямоугольными пластинами, напоминающими рыбью чешую. При этом бюст оказался прикрыт накладными кругами, в центре которых располагались объемные фигуры в виде сосков, пронизанных металлическими кольцами.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на неестественно уменьшенную голову и челюсть Кэмпбелл, обвинив ее в неудачном применении инструментов ретуши. «На первом снимке самый худший фотошоп, который я когда-либо видела», «Она ненастоящая! Что происходит?», «Наоми, наймите меня. Я могу лучше отредактировать ваши фотографии», «И зачем вам фильтры? Вы же такая потрясающая!», «Удалите, пожалуйста, первое фото. Вам не нужно редактировать свои фотографии!» — возмутились они.

Ранее супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на показе бренда Off-White в рамках Недели моды в Париже в откровенном наряде без нижнего белья. Манекенщица вышла на подиум в черном прозрачном платье длины макси без рукавов и с круглым воротом, украшенным бисером. Образ она дополнила массивными золотистыми браслетами и остроносыми туфлями на каблуках, закрывающими свод стопы. При этом видно, что знаменитость не надела бюстгальтер.