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20:20, 3 марта 2023Ценности

52-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на Неделе моды в прозрачном платье без белья

Модель Наоми Кэмпбелл появилась на показе бренда Off-White в прозрачном платье без белья

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на показе бренда Off-White в рамках Недели моды в Париже в откровенном наряде без нижнего белья, пишет Vogue.

52-летняя манекенщица вышла на подиум в черном прозрачном платье длины макси без рукавов и с круглым воротом, украшенным бисером. Образ она дополнила массивными золотистыми браслетами и остроносыми туфлями на каблуках, закрывающими свод стопы. При этом видно, что знаменитость не надела бюстгальтер.

Также известно, что на мероприятии, прошедшем в теннисном клубе Tennis Club de Paris, присутствовали такие звезды, как актер и музыкант Джаред Лето, певица Сиара, актрисы Тесса Томпсон и Джоди-Тернер Смит и модель Эшли Грэм.

В феврале Наоми Кэмпбелл также посетила вечеринку Vogue в откровенном образе без нижнего белья. Манекенщица выбрала комбинезон, верх которого был расшит сияющими стразами синих, белых и черных цветов.

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Алина Гостева
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