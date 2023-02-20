Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:24, 20 февраля 2023Ценности

52-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в комбинезоне без нижнего белья

52-летняя модель Наоми Кэмпбелл пришла на вечеринку Vogue в комбинезоне без нижнего белья

Фото: Mike Coppola / CNN / Getty Images

Британская модель и актриса Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя знаменитость посетила вечеринку, организованную глянцевым журналом Vogue и люксовым брендом Tiffany после кинопремии BAFTA. Так, манекенщица выбрала комбинезон, верх которого был расшит сияющими стразами синих, белых и черных цветов. Также наряд был оформлен высоким воротником. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда появилась на мероприятии без нижнего белья.

Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Визажисты сделали Кэмпбелл макияж в стиле smoky eyes, нанеся на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в гладкий конский хвост, выпустив две пряди у лица.

Ранее Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании люксового бренда Alexander McQueen. Так, 52-летняя манекенщица позирует на улице Лондона в коротком черном пиджаке на голое тело. Вдобавок на ней надеты расклешенные брюки на низкой посадке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Госдума предложила запретить удаленку для некоторых IT-специалистов
В Сирии сообщили о пострадавших из-за нового землетрясения
Глава ATP раскритиковал принцип коллективной ответственности в спорте
Байден рассказал о цели визита в Киев
Жителей российского города предупредили об «опасном» Солнце
В Госдуме призвали наложить репарации на заказчиков аварии на «Северных потоках»
Суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ
Стало известно о разрушениях после нового землетрясения в Турции
Врач с Первого канала назвал группу людей с повышенным риском развития деменции
Девушка купила легинсы в сети и нашла внутри чужое нижнее белье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.