52-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в комбинезоне без нижнего белья

52-летняя модель Наоми Кэмпбелл пришла на вечеринку Vogue в комбинезоне без нижнего белья

Британская модель и актриса Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя знаменитость посетила вечеринку, организованную глянцевым журналом Vogue и люксовым брендом Tiffany после кинопремии BAFTA. Так, манекенщица выбрала комбинезон, верх которого был расшит сияющими стразами синих, белых и черных цветов. Также наряд был оформлен высоким воротником. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда появилась на мероприятии без нижнего белья.

Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Визажисты сделали Кэмпбелл макияж в стиле smoky eyes, нанеся на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в гладкий конский хвост, выпустив две пряди у лица.

Ранее Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании люксового бренда Alexander McQueen. Так, 52-летняя манекенщица позирует на улице Лондона в коротком черном пиджаке на голое тело. Вдобавок на ней надеты расклешенные брюки на низкой посадке.