Глава Минобороны Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на «Алмаз-Антее»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны», — пояснили в Минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что продукция, которая выпускается «Алмаз-Антеем» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции России на Украине (СВО).