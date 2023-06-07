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12:47, 7 июня 2023Россия

Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на «Алмаз-Антее»

Глава Минобороны Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на «Алмаз-Антее»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны», — пояснили в Минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что продукция, которая выпускается «Алмаз-Антеем» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции России на Украине (СВО).

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