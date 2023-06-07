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00:33, 7 июня 2023Бывший СССР

В Харьковской области заявили о взрывах у аммиакопровода

Власти Харьковской области сообщили о взрывах в районе аммиакопровода

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, шесть взрывов были слышны у насосной станции близ села Максютовка. Чиновник заверил, что выбросов аммиака в окружающую среду не зафиксировано, ситуация находится под контролем.

5 июня Синегубов сообщал, что аммиакопровод в Купянском районе получил повреждения при обстреле. Тогда на территории был развернут штаб по ликвидации последствий разгерметизации трубы.

В мае власти Украины назвали условие для возможного транзита аммиака через страну. По словам представителя украинского кабмина, в Киеве могут рассмотреть такую возможность, если зерновая сделка будет расширена. «Это расширение географии соглашения и списка товаров [для экспорта по коридору]. Тогда это могло бы служить интересам нашей страны», — пояснил источник агентства Reuters.

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