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16:56, 19 мая 2023Бывший СССР

На Украине назвали условие для возможного транзита аммиака через республику

На Украине назвали расширение зерновой сделки условием для транзита аммиака через страну

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Украины назвали условие для возможного транзита аммиака через страну. Об этом со ссылкой на источник в правительстве республики сообщает агентство Reuters

По словам представителя украинского кабмина, в Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если зерновая сделка будет расширена. «Это расширение географии соглашения и списка товаров [для экспорта по коридору]. Тогда это могло бы служить интересам нашей страны», — пояснил источник.

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Георгий Нестеров
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