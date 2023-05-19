На Украине назвали условие для возможного транзита аммиака через республику

На Украине назвали расширение зерновой сделки условием для транзита аммиака через страну

Власти Украины назвали условие для возможного транзита аммиака через страну. Об этом со ссылкой на источник в правительстве республики сообщает агентство Reuters

По словам представителя украинского кабмина, в Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если зерновая сделка будет расширена. «Это расширение географии соглашения и списка товаров [для экспорта по коридору]. Тогда это могло бы служить интересам нашей страны», — пояснил источник.