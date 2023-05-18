На Украине заявили об игнорировании требований России в зерновой сделке

Посол Украины в Турции Бондар заявил, что зерновая сделка не учитывает требования России

Посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что зерновая сделка игнорирует выполнение российских требований, передает РИА Новости.

«В самом соглашении не предусмотрено удовлетворение никаких требований России. Само соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки», — сказал дипломат.

Он добавил, что сделка не учитывает реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и снятие санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы, по словам Бондара, «пока еще находятся в дискуссии».

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что ведомство выдвинуло пять требований по продлению зерновой сделки после 17 июля. В случае несоблюдения упомянутых условий черноморская морская инициатива будет прекращена.

17 мая стало известно, что Россия согласилась продлить свое участие в зерновой сделке еще на два месяца. По словам Лаврова, решение было принято после обращений российских партнеров, однако следующие два месяца станут решающими в судьбе сделки.