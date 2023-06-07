Названы последствия выбросов аммиака

Биолог Курбатова: выбросы аммиака могут вызвать удушье, поражение глаз и ожоги

Аммиачные выбросы в больших объемах могут в том числе вызвать удушье, поражение глаз и ожоги. Последствия выбросов этого химического соединения для людей назвала доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова, ее слова приводит News.ru.

«Человек чувствует резкий запах, поражение глаз, удушье, спазм, дезориентацию, ожоги с пузырями, отеки. Сильные пары в закрытом помещении вызывают галлюциногенный эффект», — заявила Курбатова.

По словам биолога, при попадании в воздух аммиак смешивается с ним, образуя взрывоопасную и горючую смесь. К тому же из-за влаги в воздухе вещество начинает окисляться. В результате могут образоваться токсичные вещества, которые со временем преобразовываются в азотную кислоту. Курбатова также уточнила, что в непромышленных объемах аммиак относительно безвреден для окружающей среды.

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители. Сообщалось, что выбросов аммиака в окружающую среду не было зафиксировано.