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16:45, 7 июня 2023Среда обитания

Названы последствия выбросов аммиака

Биолог Курбатова: выбросы аммиака могут вызвать удушье, поражение глаз и ожоги

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Аммиачные выбросы в больших объемах могут в том числе вызвать удушье, поражение глаз и ожоги. Последствия выбросов этого химического соединения для людей назвала доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова, ее слова приводит News.ru.

«Человек чувствует резкий запах, поражение глаз, удушье, спазм, дезориентацию, ожоги с пузырями, отеки. Сильные пары в закрытом помещении вызывают галлюциногенный эффект», — заявила Курбатова.

По словам биолога, при попадании в воздух аммиак смешивается с ним, образуя взрывоопасную и горючую смесь. К тому же из-за влаги в воздухе вещество начинает окисляться. В результате могут образоваться токсичные вещества, которые со временем преобразовываются в азотную кислоту. Курбатова также уточнила, что в непромышленных объемах аммиак относительно безвреден для окружающей среды.

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве аммиакопровода «ТольяттиОдесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители. Сообщалось, что выбросов аммиака в окружающую среду не было зафиксировано.

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    Нина Ташевская
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