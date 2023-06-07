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08:30, 7 июня 2023Силовые структуры

В московском парке задержали двух запускавших БПЛА мужчин

В Москве задержали двух 37-летних мужчин с VR-очками, запускавших БПЛА в Битцевском парке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве задержали двух 37-летних мужчин, запускавших беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Битцевском парке. Силовики изъяли у фигурантов коптер Happymodel Crux с камерой и VR-очки Skyzone.

Задержанных доставили в полицейский отдел. Они заявили, что запускали БПЛА ради развлечения. При этом в Москве на данный момент запрещен запуск беспилотников. По факту произошедшего проводится проверка.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск БПЛА. По словам градоначальника, это решение было принято, так как беспилотники могут затруднить работу правоохранительных органов. Исключение администрация города сделала для дронов, используемых по решениям органов государственной власти.

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    Екатерина Власова
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