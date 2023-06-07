Девушка почувствовала боль в ноге, села на унитаз и сломала кости

В Великобритании девушка с гигантоклеточной опухолью села на унитаз и сломала ногу

26-летняя жительница британского графства Мерсисайд Бетани Исон села на унитаз и сломала ногу из-за редкой болезни. Об этом сообщает Wales Online.

Британка рассказала, что в 19 лет начала мучиться от дискомфорта в колене и обратилась к врачу, когда боль усилилась. Исон назначили рентген и физиотерапию. После обследования медики заявили, что в ее колене «что-то есть», однако так и не поставили точный диагноз. Исон продолжала испытывать дискомфорт. Однажды, вернувшись домой из колледжа, она направилась в спальню и поднялась по лестнице. В этот момент девушка почувствовала сильную боль в ноге и решила зайти в ванную комнату и сесть на сиденье унитаза, чтобы отдохнуть. Именно тогда у нее резко сломались кости в области коленного сустава.

Бойфренд Исон вызвал скорую помощь. Ее доставили в больницу и провели там биопсию, которая показала, что причиной перелома стала гигантоклеточная опухоль кости — редкий вид новообразования костных тканей. Заболевание может поражать любую часть скелета и позвоночника, но чаще всего появляется в челюстях, плече либо в бедренном суставе.

Исон перенесла операцию, в ходе которой в ее колено и бедренную кость вставили протезы. Благодаря врачам она заново научилась ходить: сначала с костылями, а затем самостоятельно. Несмотря на это, медики ее предупредили, что 99 процентов пациентов не смогут полностью восстановиться и нормально передвигаться после хирургического вмешательства. «Я сказала, что один процент пациентов сможет, и я могу быть в их числе. Я смогу доказать, что врачи ошибаются. И я это сделала», — рассказывает Исон.

Девушка прошла семинедельную интенсивную физиотерапию, почти год делала укрепляющие упражнения дома и действительно смогла полностью восстановиться. «Я не знала, какой будет моя жизнь. А теперь я делаю все то, что, как думали врачи, я делать не смогу», — утверждает она. Теперь, по словам Исон, она ежегодно проходит обследования. Она призывает других людей обращаться за медицинской помощью, если они испытывают дискомфорт или боль.

Ранее сообщалось, что парализованный житель Нидерландов снова научился ходить благодаря тому, что врачи вживили ему устройство, которое соединяет мозг с мышцами при помощи технологии Bluetooth. Мужчина был прикован к инвалидной коляске на протяжении десяти лет.