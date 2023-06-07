Россиянка ложно обвинила мужа в изнасиловании за отказ извиниться после ссоры

В Чите оштрафовали на 15 тысяч 37-летнюю женщину, ложно обвинившую мужа в изнасиловании

В Чите суд оштрафовал на 15 тысяч рублей 37-летнюю местную жительницу, ложно обвинившую супруга в изнасиловании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Россиянка признана виновной по части 2 статьи 306 («Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления») УК РФ.

По данным ведомства, 17 ноября 2022 года женщина подала заявление об изнасиловании супругом. Ее предупредили об уголовной ответственности за клевету. Однако только в ходе проверки россиянка призналась, что оговорила мужа. Выяснилось, что пара поссорились, и мужчина не извинился перед возлюбленной. Тогда фигурантка решила отомстить.

Ранее стало известно, что жительницу Набережных Челнов отдали под суд за ложный донос о разврате со стороны отчима.