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08:57, 7 июня 2023Россия

В российском регионе ввели режим ЧС

Правительство Красноярского края сообщило о введении режима ЧС в регионе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В лесах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Запрещено выжигание хвороста, сухой травы, древесных остатков, а также разведение отрытого огня», — говорится в тексте.

Власти добавили, что в ближайшие дни в Красноярском крае сохранится жаркая и сухая погода. В правительстве допустили осложнение лесопожарной обстановки, подчеркнув, что при обнаружении огня необходимо звонить в экстренные службы.

Ранее администрация Армавира ввела режим ЧС из за ливней в городе. За час там выпала двухнедельная норма осадков, в результате чего оказались подтоплены не менее 15 частных домов.

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    Анастасия Шейкина
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