В российском регионе ввели режим ЧС из-за сильных ливней

Власти Армавира ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней

Администрация Армавира ввела режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего 4 июня проливного дождя. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

В выходной день в Армавире в течение часа выпала двухнедельная норма осадков. В результате в городе было подтоплено не менее 15 частных домов.

«В Армавире введен режим ЧС… Аварийные службы переведены в усиленный режим работы. Они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений», — сказано в сообщении.

В городе из-за сильных ливней по улице Шоссейной обвалился канализационный коллектор. Было отключено 14 электроподстанций. По данным синоптиков, в течение трех суток в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, сильные осадки.

Ранее россиян из 18 регионов предупредили о риске чрезвычайно опасных пожаров. Подчеркивалось, что самые высокие классы природных пожаров ожидаются в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Хабаровском и Забайкальском краях Дальневосточного федерального округа, а также в Приволжском федеральном округе.