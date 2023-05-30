Жителей Дальнего Востока предупредили о ливнях с грозами

Жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили о ливнях с грозами на этой неделе

Ливневые дожди с грозами и сильный ветер грозят жителям пяти регионов Дальневосточного федерального округа. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передает РИА Новости.

Отмечается, что погодные условия на этой неделе могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

Аналогичная непогода ожидается на этой неделе на территории Адыгеи, Карелии, Краснодарского края, а также в Мурманской и Вологодской областях, уточняет ведомство.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале июня жаркой погоды в столице не ожидается.