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06:57, 29 мая 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в начале июня

Метеоролог Вильфанд: в Москве не будет жары в начале июня

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В начале июня жаркой погоды в столице не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

«В ближайшие дни погода будет достаточно однородной, нормальной — плюс 20-25 градусов, без значительных осадков, переменная облачность», — рассказал метеоролог. По его словам, исключением на этой неделе станет среда, когда температура опустится до 19-20 градусов.

Синоптик также предупредил, что в ночное время погода будет прохладной, например, в понедельник, 29 мая, прогнозируется 5-7 градусов тепла, а во вторник и среду — плюс 7-9 градусов. Лишь с четверга-пятницы ночные показатели начнут повышаться до плюс 10 градусов.

Ранее Вильфанд проинформировал жителей регионов Урала, Приволжского федерального округа, севера Сибири и Европейской части России, что аномально жаркая погода сохранится до конца мая.

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    Марина Совина
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