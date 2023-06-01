Россиян из 18 регионов предупредили о риске чрезвычайно опасных пожаров

Жителей Поволжья и Дальнего Востока предупредили о риске чрезвычайно опасных пожаров

На текущей неделе на территории сразу 18 регионов России прогнозируются высокие и чрезвычайные классы природных пожаров. Об этом предупредил россиян Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В частности, самые высокие классы природных пожаров ожидаются в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Хабаровском и Забайкальском краях Дальневосточного федерального округа, а также в Приволжском федеральном округе на территории Республики Башкортостан, Самарской, Саратовской и Оренбургской областей.

Кроме того, вероятность осложнения лесопожарной обстановки из-за сухой и ветреной погоды наблюдается в Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областях, в Алтайском и Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили о ливнях с грозами на этой неделе. Отмечалось, что погодные условия на этой неделе могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.