Данные клиентов компании «Аскона» появились в сети

Компания «Аскона» начала внутреннюю проверку по факту утечки данных клиентов

Группа компаний «Аскона» начала внутреннюю проверку после сообщений об утечке данных клиентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Мы понимаем важность персональных данных и предпринимаем все усилия по их защите», — подчеркнули в компании. Информацию об утечке около 2 миллионов записей клиентов компании опубликовали в Telegram-канале Data1eaks. Отмечается, что актуальность данных в файлах охватывает период с июля 2018-го по 20 апреля 2023 года.

Ранее в сети появились клиентские базы гипермаркета «Ашан» и сети Gloria Jeans. Уточняется, что сведения включают в себя фамилию, номер телефона, адрес электронной почты и адреса доставки и самовывоза товаров.