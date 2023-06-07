Скорость течения Днепра выросла в десять раз после ЧП на Каховской ГЭС

Алексеенко: скорость течения Днепра после разрушения Каховской ГЭС выросла в десять раз

Скорость течения Днепра выросла в десять раз после ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его словам, данный фактор усложняет ликвидацию последствий аварии.

«На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они на месте будут координировать все задачи. Работа продолжается круглосуточно. Помощь должна прийти к каждому», — пообещал Алексеенко.

На данный момент группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники, добавил он.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.