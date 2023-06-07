Фото 57-летней актрисы в плавках восхитило фанатов

57-летняя актриса Элизабет Херли поделилась откровенным фото в плавках

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 57-летняя знаменитость позирует в черной футболке и плавках, держа в руках шубу. Ее образ дополняют серебристые высокие сапоги и солнцезащитные очки, оформленные оправой в виде звезд. Также для съемки она сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы уложила в легкие волны.

Поклонники восхитились фигурой Херли и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 32 тысяч лайков. «Мне 51, и я думаю, что слишком стар на вашем фоне», «Воплощение изысканной красоты», «Выглядишь невероятно», «Потрясающая Элизабет», «Само совершенство!» — высказывались они.

В декабре 2022 года Элизабет Херли обвинили в служении дьяволу. Манекенщица опубликовала фото, на котором она позирует без штанов в белом свитшоте с изображениями глаз разных цветов. Таким образом знаменитость прорекламировала бренд Doors of Perception, в чей ассортимент входит упомянутая кофта.