Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:02, 7 июня 2023Ценности

Фото 57-летней актрисы в плавках восхитило фанатов

57-летняя актриса Элизабет Херли поделилась откровенным фото в плавках

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 57-летняя знаменитость позирует в черной футболке и плавках, держа в руках шубу. Ее образ дополняют серебристые высокие сапоги и солнцезащитные очки, оформленные оправой в виде звезд. Также для съемки она сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы уложила в легкие волны.

Поклонники восхитились фигурой Херли и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 32 тысяч лайков. «Мне 51, и я думаю, что слишком стар на вашем фоне», «Воплощение изысканной красоты», «Выглядишь невероятно», «Потрясающая Элизабет», «Само совершенство!» — высказывались они.

В декабре 2022 года Элизабет Херли обвинили в служении дьяволу. Манекенщица опубликовала фото, на котором она позирует без штанов в белом свитшоте с изображениями глаз разных цветов. Таким образом знаменитость прорекламировала бренд Doors of Perception, в чей ассортимент входит упомянутая кофта.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости
    В России назвали виновных в разрушении Каховской ГЭС
    Фото 57-летней актрисы в плавках восхитило фанатов
    Россия заявила о стремлении США забыть обещания покончить с «Северными потоками»
    Республика Сербская обвинила британские спецслужбы в стремлении свергнуть Вучича
    В СК решили проверить видео с признанием азовца о расстреле
    В Харьковской области заявили о взрывах у аммиакопровода
    В Китае выразили обеспокоенность разрушением Каховской ГЭС
    В ООН назвали влияние разрушений на Каховской ГЭС на ход СВО
    В СПЧ попросили Минобороны перевести срочников из Белгородской области
    В ООН заявили об отсутствии независимых данных о разрушении Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.