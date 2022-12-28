57-летнюю актрису обвинили в служении дьяволу из-за фотографии в кофте с глазами

Актрису Элизабет Херли обвинили в служении дьяволу из-за изображения глаз на кофте

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном образе и подверглась критике в сети. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя манекенщица опубликовала фото, на котором она позирует без штанов в белом свитшоте с изображениями глаз разных цветов. Таким образом знаменитость прорекламировала бренд Doors of Perception, в чей ассортимент входит упомянутая кофта. На лице телезвезды макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики не оценили наряд Херли и обвинили ее в служении дьяволу. Выяснилось, что фанаты нашли в принте на свитшоте отсылки к сатанизму и символику иллюминатов. «Иллюминаты повсюду», «Красиво, но расцветка кофты пугает», «Она точно не служит Сатане?», «Поклонение иллюиманатам», «Стыд! Еще один иллюминат», — высказывались подписчики.

В ноябре Элизабет Херли показала откровенный видеоролик и удивила фанатов. Знаменитость опубликовала видео, в котором она позирует в ванной, снимая себя в зеркале. На ней надет раздельный купальник голубого цвета.