Видео 57-летней актрисы в бикини удивило фанатов

57-летняя актриса Элизабет Херли показала тело в бикини в ванной и удивила фанатов

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенный видеоролик и удивила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором она позирует в ванной комнате, снимая себя в зеркало. На ней надет раздельный купальник голубого цвета. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и распущенные волосы. «Снова в бикини», — подписала она публикацию, которая набрала более 147 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Выглядишь лучше, чем большинство 18-летних девочек», «Как она так хорошо выглядит? Она заключила сделку с дьяволом?», «Настоящее вдохновение! Мне 52 и я хочу выглядеть также», «Боже мой, твое тело великолепно», «От такой красоты у меня захватило дыхание», — высказывались они.

В мае Элизабет Херли приняла участие в съемке в нижнем белье. На появившемся в сети кадре модель позировала перед камерой в белых плавках-слипах и просвечивающей грудь майке светло-зеленого цвета. Фотография была сделана известным модным фотографом Марио Тестино для британского глянцевого журнала Vogue.