49-летняя актриса Ева Мендес рассказала о бритье лица ради красоты

Американская актриса Ева Мендес рассказала о бритье своего лица ради красоты. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя звезда «Двойного форсажа» показала видео из бьюти-клиники, где в рамках ухода за внешностью ей провели процедуру дермапланирования (процедура отшелушивания, в рамках которой соскабливаются поверхностный слой кожи и пушковые волосы — прим. «Ленты.ру»). «Да, я побрилась!» — подписала пост знаменитость.

Затем звезда продемонстрировала несколько снимков, сделанных во время сеанса, где было видно ее лицо крупным планом. Артистка поблагодарила мастера за то, что ее кожа стала сиять, и ответила на вопрос подписчика о том, как часто она прибегает к данному методу. «Я зверь, так что мне, наверное, нужно [брить лицо] через день!» — заявила Мендес. Также она отметила, что получила много комментариев от женщин, которые удаляют волосы подобным образом на протяжении многих лет.

В мае 2022 года визажистка косметического бренда False Eyelashes Саффрон Хьюгс объяснила вред от бритья волос на лице для женщин. По словам специалиста, данная процедура может спровоцировать возникновение различных воспалений, прыщей, герпеса и фолликулита. Кроме того, отсутствие пушковых волос на лице делает кожу уязвимой для ультрафиолетовых лучей.