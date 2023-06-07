Стало известно об участии ФБР в цензуре российских СМИ в американских соцсетях

ФБР помогало Киеву цензурировать публикации российских СМИ и политиков в Twitter

Федеральное бюро расследований (ФБР) помогало Киеву цензурировать публикации российских СМИ, журналистов и политиков в американской социальной сети Twitter. Об этом стало известно из статьи, опубликованной в блоге канадского писателя и журналиста Аарона Матэ.

«Согласно утекшим электронным письмам, Федеральное бюро расследований помогало украинской разведке цензурировать пользователей социальных сетей и получать их личную информацию», — говорится в публикации Матэ.

Ранее сообщалось о том, что Министерство иностранных дел Украины разослало сербским СМИ словарь с терминологией, которую, по утверждениям украинских чиновников, необходимо использовать при освещении спецоперации России.