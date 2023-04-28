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18:03, 28 апреля 2023Интернет и СМИ

МИД Украины разослал сербским СМИ словарь с терминологией о спецоперации

«Вечерне новости»: МИД Украины разослал СМИ Сербии словарь с терминологией о спецоперации

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины разослало сербским СМИ словарь с терминологией, которую, по утверждениям украинских чиновников, необходимо использовать при освещении спецоперации России. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила сербская газета «Вечерне новости».

«Вчера на адрес нашей редакции пришло электронное письмо от посольства Украины в Белграде под названием "Список рекомендуемой терминологии российско-украинского конфликта" с таблицей "правильных и неправильных" слов и выражений, которые, по их словам, должны использоваться в ходе работы», — говорится в материале.

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Как рассказали в редакции, таблица состоит из трех столбцов: в первом содержатся слова и выражения, которые МИД Украины называет «некорректным российским нарративом», во втором — слова и выражения, считающиеся ведомством «правильным нарративом». В третьем столбце располагаются примечания от министерства.

Обозреватель газеты Филип Родич назвал рекомендации украинского министерства цензурой. «Как они могут рекомендовать кому-либо, как правильно писать или делать что-то. Это полное безумие, если они думают, что могут подвергнуть цензуре весь мир», — возмутился он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прокомментировал позицию по Украине, заявив, что поддерживает ее территориальную целостность. Он добавил, что выступает против антироссийских санкций и «хотел бы видеть мир как можно скорее».

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Олег Давыдов
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