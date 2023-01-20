Вучич прокомментировал позицию Сербии по Украине и санкциям против России

Президент Сербии Вучич заявил, что не верит в результат от санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич выступил против санкций в отношении России, добавив, что поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, его слова приводит РИА Новости.

«Вы забыли, что мы терпели санкции почти 10 лет, и мы не в восторге от них, не верю, что они дадут какой-то результат», — отметил Вучич. Он также подчеркнул, что во всех важных вопросах, в частности, тех, которые касаются суверенитета и территориальной целостности стран, можно всегда рассчитывать на Сербию. Президент добавил, что «хотел бы видеть мир как можно скорее».

Кроме того, президент поинтересовался, «почему некоторые мировые державы не соблюдают устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии», отметив, что Сербия поддерживает и соблюдает как каждую резолюцию организации, так и ее Устав.

Ранее стало известно о намерении стран Евросоюза потребовать от властей Сербии ввести санкции против России. Отмечается, что Белграду необходимо продемонстрировать свое соответствие внешнеполитической позиции объединения.