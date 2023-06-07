Мальчик взлетел в воздушном пузыре и получил травмы

Daily Star: в Великобритании ветер поднял в воздух зорб с девятилетним ребенком

Девятилетний ребенок в британском городе Саутпорт, графство Мерсисайд, получил травмы после того, как внезапный порыв ветра поднял в воздух надувной зорб, в котором он находился. Об этом сообщает Daily Star.

Очевидцы побежали на помощь к ребенку после того, как по громкоговорителю на место происшествия вызвали сотрудников скорой помощи. «Было довольно ветрено, а потом случился особо сильный порыв. Надувной пузырь взлетел над деревьями. Сначала мы подумали, что это просто воздушный шар, а затем поняли, что внутри находится ребенок», — рассказал очевидец.

Еще один свидетель произошедшего рассказал, что ветер поднял зорб с мальчиком внутри над поверхностью бассейна. После этого шар упал на мусорный бак и лопнул при ударе. Ребенок оказался на земле. Пострадавшего доставили в больницу. Полученные им травмы оказались не опасными.

Зорб — пластиковый шар состоящий из одной или двух сфер, пространство между которыми заполнено воздухом. Эти приспособления используются для экстремального спуска с холмов или, например, для перемещения по воде. Человек бежит во внутренней сфере зорба, приводя его в движение.

Ранее сообщалось, что в провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая мужчина два дня не мог спуститься с улетевшего воздушного шара. Китаец и его напарник использовали воздушный шар для сбора кедровых орехов.