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Мужчина улетел на воздушном шаре и два дня не мог приземлиться

Associated Press: в Китае мужчина улетел на воздушном шаре и два дня не мог приземлиться

Фото: sutirta budiman / Unsplash

В провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая мужчина по фамилии Ху два дня не мог спуститься с улетевшего воздушного шара. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября. Ху и его напарник использовали воздушный шар для сбора кедровых орехов. Внезапно он отвязался и стал подниматься вверх. Напарник успел спрыгнуть на землю, а Ху остался в корзине.

На следующий день спасателям удалось связаться с Ху по мобильному телефону. Они проинструктировали его, как медленно выпустить воздух из шара и безопасно приземлиться.

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Прошел еще день, прежде чем мужчине удалось спуститься на землю. За это время шар преодолел около 320 километров. Он приземлился в китайском уезде Фанчжэн недалеко от границы с Россией.

Ху не пострадал и пожаловался лишь на боли в пояснице, предположительно связанные с тем, что он стоял все время, пока находился в воздухе. Его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что рыбак 11 дней дрейфовал в морозильной камере в Атлантическом океане без еды и воды, выжил и попал в тюрьму. За это время он похудел на пять килограммов.

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Алиса Удовик
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