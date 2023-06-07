Вучич заявил о готовности Сербии наращивать сотрудничество с армией США

Президент Сербии Вучич заявил о готовности Белграда наращивать сотрудничество с армией США

Белград готов наращивать сотрудничество с армией США при условии сохранения нейтралитета. Об этом сообщили в пресс-службе президента Сербии Александра Вучича, передает РИА Новости.

«Наша страна при сохранении своего военного нейтралитета готова развивать партнерское сотрудничество с американской армией с целью поддержки мира и стабильности в регионе и за его пределами», — привела слова Вучича его пресс-служба.

Ранее Вучич заявил, что Западу остается только мечтать о признании Белградом независимости Приштины. Таким образом он прокомментировал высказывание помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эксобара, отметившего, что итогом переговоров Косово и Сербии должно стать взаимное признание.