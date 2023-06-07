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13:02, 7 июня 2023Из жизни

Застрявший в луже скунс оказался вонючим сурком

UPI: в США застрявшего в грязи вонючего сурка приняли за скунса и спасли

Фото: Cephas / Wikimedia

Зоозащитники в американском городе Лексингтон, штат Кентукки, приехали на сообщение о застрявшем в грязи скунсе, а спасли вонючего сурка. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Местный житель сообщил в службу по спасению животных, что в луже на одной из улиц города застрял скунс. Прибывший на место происшествия сотрудник службы обнаружил, что животное, которое звонивший принял за скунса, на самом деле относится к другому виду. «Наш "скунс" был вонючим, но оказался молодым сурком», — сообщили в организации.

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Зоозащитники отмыли сурка и доставили в реабилитационный центр. Животное чувствует себя хорошо и вскоре сможет вернуться в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что мужчина наткнулся на загадочное существо во время похода и попросил пользователей сети опознать его. Он опубликовал фотографию существа и рассказал, что рядом с ним стоял «сильнейший запах разложения», вились тучи мух.

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    Алиса Дмитриева
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