Женщина попыталась устранить жену друга и попалась

ABC News: американка попыталась избавиться от жены друга по походам и попалась

Жительница американского штата Теннесси попыталась нанять исполнителя для устранения жены своего друга с сайта знакомств и попалась. Об этом сообщает ABC News.

Мелоди Сассер подружилась с мужчиной на сайте знакомств. Приятели много общались и даже ходили вместе в походы. Когда американец сообщил, что планирует переехать в другой штат и жениться, Сассер, по версии следствия, полезла в даркнет в надежде избавиться от соперницы. Американка разместила заказ на специализированном сайте, и передала 10 тысяч долларов (812,2 тысячи рублей) в биткоинах за исполнение заказа на устранение соперницы.

В заявке женщина указала, что результат работы должен выглядеть естественно, либо следователи должны прийти к выводу, что женщина занималась наркоторговлей. Осенью 2022 года Сассер явилась без предупреждения в новый дом пары в Алабаме и закатила скандал. В это же время неизвестный злоумышленник испортил автомобиль будущей жены американца. Кроме того, она пожаловалась на угрозы по телефону, которые кто-то отправлял со скрытого номера.

Позже выяснилось, что Сассер передала потенциальному исполнителю подробную информацию о супруге своего возлюбленного, в том числе место проживания и работы и марку ее автомобиля. Данные о местоположении соперницы она получила благодаря фитнес-приложению Strava, подключенному к умным часам.

К концу марта с соперницей ничего не случилось, и Сассер начала вести себя нетерпеливо. Она вновь написала администратору сайта запрос о статусе своего заказа. «Я ждала два месяца и 11 дней, а работа все еще не выполнена. В чем причина задержки? Когда она будет выполнена?», — написала американка.

Вскоре после этого полиция арестовала заказчицу преступления. Женщина предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Массачусетс решил устранить жену, случайно выбрал на роль исполнителя агента ФБР под прикрытием и попался. Для конспирации при общении с ним американец использовал строительную терминологию.